8月15日 圣母蒙召升天节

默示录 11:19; 12:1-6,10 圣咏 45[44]:11-12,15-16 格林多前书 15:20-27 路加福音 1:39-56

公元431年的厄弗所大公会议，基于耶稣是真天主又是真人，而宣认玛利亚为天主之母的信理。此后，对圣母的敬礼迅速发展。1946年教宗庇护十二，在获得全球主教的一致同意下，在1950年，颁定「童贞玛利亚灵魂肉身蒙召升到天国的荣耀」为信理。

圣母身怀六甲还穿山越岭去照顾表姐的这份爱的行动，带给了我们一篇美妙的赞美诗。相信这是唯一表达圣母喜悦的诗歌了！母亲们的欢乐传达到胎儿，胎儿若翰在母腹中欢跃。圣母用行动证明了自己的谦卑和敬畏，她一心想著他人的需要，艰难的路程不但没有阻挡她，反而成了她喜乐的泉源，让她的爱德变得更坚实。诗歌中还申述了天主的仁慈和赏报，圣母将自己在生活中的体验，用诗歌表达出来，也让更多的人因著她的信德，而认识天主的爱。

天主圣母玛利亚，求您在天主前为我们转祷，让我们藉著颂唱您的赞主曲，体会天主的仁慈和爱，并以您的眼目，看到他人的需要，挺身服务。

内容来源取自《和平月刊》

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