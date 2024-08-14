8月14日 常年期第十九周星期三

圣高比司铎（殉道）（纪念） 厄则克耳先知书 9:1-7; 10:18-22 圣咏 113[112]:1-2,3-4,5-6 玛窦福音 18:15-20

为甚么天主要派人「走遍全城击杀」呢？我们需要了解当时的背景。天主在派人击杀之前，先派遣人为「凡因城中发生的丑恶之事而悲痛哀号的人……额上划一个十字记号」，让奉命击杀的人，能清楚分辨恶人和善人。当时满城都是暴行，令人很容易受到影响。此外，要明白所谓「击杀」的说法，就好像当时的犹太人进入圣地时，天主也要他们击杀外邦人，但实际上，天主只是借此要求他们根除外教不良的文化影响。

读经一的经文用了死亡的方式来警戒罪行，福音却用了生命的方式来避免罪恶。耶稣教导我们逐步劝勉得罪我们的人：首先，私下与他对话，与他和解。然后，如果他不认错，再找一个或两个人和他讲道理。最后，如果他仍不听从，就带到教会里处理。如果他连教会也不听从，就将他看作外教人。这意味著我们尊重他的选择，将他交给天主发落。

主，求祢赐给我们能够拒绝邪恶的恩宠，并能以爱心对待周边的人。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html