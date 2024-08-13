8月13日 常年期第十九周星期二

厄则克耳先知书 2:8-3:4 圣咏 119[118]:14,24,72,103,111,131 玛窦福音 18:1-5,10,12-14

英文有句俗谚：「人如其食」，这话恰巧可用来形容厄则克耳先知。上主在公元前593年召叫厄则克耳。他本属司祭家族，但他不能在圣殿供职，因为他在公元前597年，被迫离开耶路撒冷，和以民一起充军到巴比伦。此时，天主给他一个特别使命，叫他吞下一卷写满圣言的书。虽然书卷写的是「哀伤、悲叹和灾祸」，但在先知嘴里却出奇地「甘甜如蜜」。吞下的书卷，成了厄则克耳的一部分，象征著他接受使命，并让天主的圣言充满他的五内。他的使命是向在承受著流放之苦的以民，宣讲天主的圣言。

耶稣，这位终极的先知，鼓励我们要「变成如同小孩一样」（玛18:3）。这话何解？小孩是「幼稚」的，并不成熟。但这并非耶稣的意思。祂属意我们「像孩子似的」，即自谦自卑，对天主绝对服从。小孩子绝对信任父母，也深受父母的言行所影响。同样，我们要绝对信任天主，任祂塑造。天主特别怜惜小孩及所有脆弱的人。

主，请助我明了祢对我的召叫和给我派遣的使命。我甘愿自谦自卑，绝对信任祢。

内容来源取自《和平月刊》

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