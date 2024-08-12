8月12日 常年期第十九周星期一

厄则克耳先知书 1:2-5,24-28 圣咏 148:1-2,11-12,13,14 玛窦福音 17:22-27

加里肋亚是耶稣和宗徒们初次相遇的地方，是宗徒们新生命的起点，在那里，门徒们见证了耶稣施行的诸多奇迹。初次的相遇是美好的，亲眼见证耶稣所行的奇迹，更点燃宗徒们信德的热火。但是，耶稣却在宗徒们心中成了一份张力：即祂所预告的苦难和复活。这导致门徒们非常忧郁，因为他们跟随的耶稣形象被破坏了：若自己跟从和崇拜的耶稣被杀害了，自己何去何从？可是，耶稣正是在这里引众人走向跟随祂的深处。「我的爵你们固然要饮」（玛20:23）。耶稣不是只愿意与我们分享祂生命的一部分，祂渴望与我们分享祂的全部：幸福、苦难、死亡、光荣，一切毫无保留。而恰恰苦难让我们的生命与耶稣的生命更紧密地交织在一起。

耶稣，祢是生命的主宰，求祢引领我们走向跟从祢的深处，接受祢要与我们分享的一切。唯祢有永生的话，我们去投奔谁呢？

内容来源取自《和平月刊》

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