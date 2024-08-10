8月10日 圣老楞佐执事殉道庆日
格林多后书 9:6-10 圣咏 112[111]:1-2,5-6,7-8,9 若望福音 12:24-26
圣老楞佐是早期罗马教会教宗西斯笃二世在位期间的七位执事之一。老楞佐执事负责管理教会的财产，并用以周济穷人。公元258年，他在罗马皇帝瓦来利教难时殉道，被放在烤架上熏烤致死。圣人的生命事迹，见证了今天福音的教导：如麦粒般死去。「保命」是我们的天性，我们会不遗余力地让自己的性命延长，很怕丧失性命。可是，今天耶稣教导我们，麦粒只有死了，才会结出子粒来。这个自然界的常识，告诉我们「舍得」的奥秘。很多时候，由于贪念，我们会抓著很多东西，据为己有，以为这样就会让自己富裕，使生活安稳，殊不知只有学会放下，才会使自己拥有真正的平安和喜乐。如老子所说的：「圣人不积，既以为人，己愈有；既以与人，己愈多」，就是这种舍得的精神。对人来说，最宝贵的是「命」，可是「命」的丰富和果实，却是在舍弃中获得的。
主，请助我们修炼舍弃的精神，为了爱祢，勇于舍弃一切。
内容来源取自《和平月刊》
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2024 August 10, 07:38