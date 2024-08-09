8月9日 常年期第十八周星期五

纳鸿先知书 2:1-2; 3:1-3,6-7 （咏）申命纪 32:35-36,39,41 玛窦福音 16:24-28

今天福音的话，听起来像是「悖论」。其实，我们从中或许可以看到一组明显的对比：世俗的短暂生命及其价值，以及灵魂的永恒生命及其意义。世俗价值并非都是不好的，更不是都与基督信仰相对立的。然而，通过对比（而非对立），耶稣强调了跟随祂的人，应该有的生命状态。

世俗价值不会让人自讨苦吃，可是耶稣却明白地告诉跟随祂的人：先要背起十字架。耶稣难道就这么愿意让我们受苦？其实，我们的生命本身，就有著很多十字架（重担和痛苦），而我们的本能是逃避或减少。

耶稣指出的，不是消极悲观的生命，而是积极面对十字架，充满希望的生命。有希望，不是因为我们有多大能力去减少十字架 — 而是这会引向自我；而是以谦卑的交托来正视十字架的软弱 — 这会引我们看到自己生命的根源与终向，让我们不会为了世俗的利益，一味依靠自己的能力，而忘记了永恒的生命。

主，请使我常能认清我生命的意义。

内容来源取自《和平月刊》

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