8月8日 常年期第十八周星期四

圣道明司铎（纪念） 耶肋米亚先知书 31:31-34 圣咏 51[50]:12-13,14-15,18-19 玛窦福音 16:13-23

耶稣问门徒们说：「你们说我是谁？」伯多禄回答说：「你是默西亚，永生天主之子」— 这来自天父的启示，蕴含我们生命的全部意义和价值。无论我们在人生的哪个阶段，正在从事甚么样的学习或工作，积累了多少的荣誉或财富，如果我们不宣认耶稣基督是主，我们就会以这世界的标准来生活。如果我们只属于世界，生命难免只会落得空虚与悲哀。

当耶稣提到自己要受苦受死时，刚宣认耶稣为主的伯多禄，却不情愿了。他愿意跟随永生天主之子，却不愿意跟随那么一个要受苦受死的主子。玛窦圣史记述耶稣因此斥责了伯多禄，随即又记述了耶稣亲口说了做祂的门徒的唯一条件：「背起自己的十字架来跟随我」（玛16:24）。所以，如果不接受十字架，无论我们有多么虔诚，我们都不是主的门徒，我们只属于这个世界。

十字架是耶稣爱的宣言，是跟随者必须要背负的。

主耶稣，祢是默西亚，永生天主之子，求祢赐给我们勇气，背起自己的十字架跟随祢。

内容来源取自《和平月刊》

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