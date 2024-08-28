8月28日 常年期第二十一周星期三

圣奥思定主教（圣师）（纪念） 得撒洛尼后书 3:6-10,16-18 圣咏 128[127]:1-2,4-5 玛窦福音 23:27-32

从今天选读的书信可见，传教士不但关心信友的灵性培育，同时也注重纠正大家的日常行为。保禄对部分得撒洛尼人游手好闲、不事生产而加以谴责。因为这种行为除了加重别人的负担，更形成一种坏风气，使人变得懒散，窒碍了团体的进步。为了帮助他们改过，保禄要他们记起他曾经活出的榜样。及后，再亲自执笔写信，强调问题的严重性。

相比于游手好闲，还有更坏的，就是表里不一，虚伪矫饰；明明是作奸犯科，却摆出正气凛然的样子。耶稣对这种人大加鞭挞，毫不避讳地指出，这些为先知修建坟墓的假善人，正是杀害先知的同谋。一向慈悲为怀的耶稣，没有劝他们改过，反而带著慷慨就义的态度说：「你们就来补足你们祖先作恶的尺度吧！」让人彻底地感受到祂的深恶痛绝。耶稣最后的确是舍身在他们手上，但复活的光辉把假善人的罪恶照得一清二楚，他们的下场就交由天主去裁判了。

天父，感谢祢为我们指引真道，履行祢的义德。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html