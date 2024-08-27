8月27日 常年期第二十一周星期二

圣莫尼加（纪念） 得撒洛尼后书 2:1-3,14-17 圣咏 96[95]:10,11-12,12-13 玛窦福音 23:23-26

「除非你们的义德超过经师和法利塞人的义德，你们决进不了天国。」（玛5:20）

在今天的福音中，耶稣教导经师和法利塞人，要平衡奉献和法律所要求的公义、仁爱和信义；同时也让他们认识到，由内心的劫夺和贪欲带来的不洁和眼瞎。经师和法利塞人的义德是：奉献十分之一，却忽略了公义和仁爱，注重外在的洁净，却看不到内心的劫夺和贪欲。基督徒的义德是：实行公义，践行仁爱，保持心灵的洁净。基督徒的公义是不以奉献作为掩饰内心邪恶的伪善，同时要实行天主对我们的仁爱。仁爱的具体行动，就是对罪人和弱者的接纳、理解和关爱。「心里洁净的人是有福的，因为他们要看见天主」（玛5:8）。只有留意到我们内心的劫夺和贪欲，才能藉对天主的信德帮助我们节制内心的贪婪；当我们的心不以外在的世俗价值作为生活的中心时，才能看见在我们生命中运作的天主。

主耶稣，求祢使我们藉著信赖祢去履行仁义，好能在觉察祢与我们的同在中，成为别人认识祢的向导。

内容来源取自《和平月刊》

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