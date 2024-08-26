8月26日 常年期第二十一周星期一

得撒洛尼后书 1:1-5,11-12 圣咏 96[95]:1-2,2-3,4-5 玛窦福音 23:13-22

天主创造我们，让我们以自己的生命光荣祂。圣多玛斯阿奎诺申明：天主在我们的生命里寻求光荣，非为己，乃为我们。我们愈能仰仗天主的慈恩，以自己的生命显扬主荣，就愈能「堪得天主的国」。这是保禄勉励得撒洛尼人的训言。藉著与天主的德能合作，「主耶稣基督的名字，在我们内受光荣，我们也在祂内，赖我们的天主和主耶稣基督的恩宠受光荣」。

保禄强调了天主的主动：我们的召叫和恩宠来自天主，祂的恩宠「使我们相称祂的召叫」。虽然一切全赖主恩，却无损我们合作的重要性。保禄称赞得撒洛尼人「彼此的爱德」，并「在所受的一切迫害和磨难中，保持了坚忍和信德」。

救恩与光荣是属于天主的，惟祂召叫我们「在列邦中传述祂的光荣，在万民中宣扬祂的奇功；一日复一日地，宣扬祂的救恩」。这是我们的宗教的一个奇妙之处：天主创造万有，但祂邀请并期待我们合作。与耶稣合力共建天国的，不是天使们，而是我们、卑微的人类。

主啊！愿我们永远以生命显扬祢圣名的光荣。

内容来源取自《和平月刊》

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