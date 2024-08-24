8月24日 圣巴尔多禄茂宗徒庆日

默示录 21:9-14 圣咏 145[144]:10-11,12-13,17-18 若望福音 1:45-51

若望福音中的纳塔乃耳，就是今天教会庆祝的圣宗徒巴尔多禄茂。纳塔乃耳是名，巴尔多禄茂是姓。纳塔乃耳由朋友斐理伯引领下，怀著好奇之心，去看看耶稣究竟是何许人也。结果耶稣主动地给他显示自己。

首先，耶稣让纳塔乃耳知道，祂把他看得通透：「看，这确是一个以色列人，在他内毫无诡诈。」纳塔乃耳回答说：「你从那里认识我呢？」耶稣再继续给他显示自己：「斐理伯叫你以前，当你还在无花果树下时，我就看见了你。」

纳塔乃耳相必以为自己是个借借无闻，毫不起眼，过著隐蔽式生活的人。现在，他竟然得到耶稣垂青，还得悉祂一直在关注自己。他既惊且喜，喊道：「你是天主子（意即默西亚），你是以色列的君王。」

这个一直被茂密的树叶遮挡著，不能仰望天空的人，凭著信德，察看到耶稣就是默西亚。这位默西亚给他应许：他还要「看见天开」。

主耶稣，祢认识我，也看透了我。愿我在祈祷中，并在与人的互动关系中，同样可以更透彻地认识祢，看到祢！

内容来源取自《和平月刊》

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