8月23日 常年期第二十周星期五

厄则克耳先知书 37:1-14 圣咏 107[106]:2-3,4-5,6-7,8-9 玛窦福音 22:34-40

读经一是关于厄则克耳先知的一个神视，天主带他到一个布满枯骨的平原。那些枯骨代表已经死去多时，没有复生希望的以色列家族。然而，天主叫先知向这些枯骨讲预言，骨头便互相结合，身上有了筋，生了肉，包了皮。之后，天主再叫先知向气息讲预言，气息便进入他们内，使他们复活成为一支极庞大的军队。这篇圣经写于以色列亡国充军，以民都感到绝望之时，但天主应许要拯救，使他们安居，承认祂是上主。

这使我想起耶稣讲骆驼穿过针孔的比喻时说：「为天主一切都是可能的」（玛19:26）。只要相信天主，照祂的话去做，如同厄则克耳那样，天主便会大显神能。当我们遇上困难，向主祈求，天主定必重塑我们，并赐给我们祂的圣神，使我们重生。面对没希望的情况，我们也不要失望，因为天主与我们同在。

福音中，耶稣提到最大的诫命是爱主爱人，我们能够这样去爱，力量来自天主，是祂首先爱了我们，把我们从罪恶中拯救出来。

天主，请加强我们对祢的望德。

内容来源取自《和平月刊》

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