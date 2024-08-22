8月22日 圣母元后（纪念）

依撒意亚先知书 9:1-6 圣咏 113[112]:1-2,3-4,5-6,7-8 路加福音 1:26-38

在悠长的历史中，称王封后的人可谓不计其数，教会为何把玛利亚提升到最高的地位：天地的元后？今天的福音提供了一个简单的答案：她是那「至高者」的母亲！世间上只有一位救赎人类的「至高者」，圣母登上如此尊位，当然毋庸置疑，但为芸芸众生，教会尊封圣母为天地元后又有甚么意义呢？

圣母的尊位除了因为她是「大能的天主」之母外，相信更因为她是人类历史中，第一个回应天主：「愿照祢的话成就于我吧！」原祖父母没有听从天主的话，吃了知善恶树的果子；旧约接下来很多记述都一再指出，人类继续不断违背天主的旨意！圣母领报改变了人类这种叛逆的倾向，她即使不知天使预报的事如何成就，也不知接受天主圣言之后要面对怎样的挑战，但她仍是相信：「在天主前没有不能的事」。

教会尊奉圣母为天地元后，不仅是因为她愿意承行天主的旨意，更因为她是所有人应该效法的典范。

天主圣母玛利亚，愿我们常能保您一起，回应天主说：「愿照祢的话成就于我吧！」

内容来源取自《和平月刊》

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