8月21日 常年期第二十周星期三

教宗圣比约十世（纪念） 厄则克耳先知书 34:1-11 圣咏 23[22]:1-3,3-4,5,6 玛窦福音 20:1-16

我们在追求爱及真理而感到乏力时，就仿如「在街市上闲立著」的人。耶稣基督来解放我们，并给我们启示天主的爱，让每个人在心中都感受到一股力量，催促我们真实地去爱。耶稣「亲自照顾我们」，以真理净化我们的爱。没有真理为基础，爱可能会被扭曲，甚至表达爱的反面，以致「吃羊奶，穿羊毛衣，宰肥羊，却不牧养羊群」。

「凡照公义该给的，我必给你们」。公义在于给予别人所应得的，但公义只是实践爱德的第一步，只是最低限度的爱德。「我拿我所有的财物，行我所愿意的」。耶稣以爱德超越公义，并以自我奉献补充公义的不足。天主的爱，是无条件的恩赐，超越一切公义的规则。每位基督徒都应该按各自的使命及在社会上的影响力，不只追求公义，更以自我奉献，服务身边有需要的人。

耶稣基督，祢是善牧，求祢带领我们，去扶养瘦弱的，医治患病的，包扎受伤的，领回迷路的，寻找遗失的。

内容来源取自《和平月刊》

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