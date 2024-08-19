8月20日 常年期第二十周星期二

圣伯尔纳铎院长（圣师）（纪念） 厄则克耳先知书 28:1-10 （咏）申命纪 32:26-27,27-28,30,35-36 玛窦福音 19:23-30

天主差遣先知训诫世人：不可以视自己为神，否则必遭天主抛弃与惩罚，不再享有天主子民在战争中凭借奇迹而得胜的恩典。旧约之中，天主的临在常以胜利、财富等外在标记来描述，并通常以君王的表现作为子民的代表：若君王或权贵离弃天主，全体子民都会一起受罚。据此，以色列子民后来流放巴比伦，很大原因是因为君王没有信守与天主的盟约。

新约与此不同，天主圣子耶稣不但劝告权贵，更告诫每一个人要在各自的生命中，活出同天主的关系。耶稣劝人为了天国，放弃一些在世上的利益，但没有规定这「舍弃」的数额。耶稣的号召，除了更新旧约时代，用财富、荣耀衡量圣宠的做法，更在于邀请每一个人自由地侍奉天主，在分辨中选择属于自己的「舍弃」，来回应自身的召叫。

天主，求祢恩赐我们慷慨与分辨的精神，在每天的生活中，将祢放在首位，尽一切努力以祢的圣意为依归。

内容来源取自《和平月刊》

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