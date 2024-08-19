8月19日 常年期第二十周星期一

厄则克耳先知书 24:15-24 （咏）申命纪 32:18-19,20,21 玛窦福音 19:16-22

天主是生命的主宰！唯在祂内，才有永远的生命。人世间的一切都是相对的，只有祂是绝对的。

福音中拥有许多产业的少年，面对了人生的终极考验：放弃一切跟随生命的主，抑或享用财富与生命之主保持距离？当年玛窦笔下的这位富少年的选择，让我们唏嘘不已！不过，按常理来说，这位年轻人还有机会继续作出符合天主旨意的终极选择。他的选择，不仅对他自己意义重大，对他的家人也影响深远。

个人的终极选择对家人的影响，通过厄则克耳象征性的言行表达了出来。先知在面对自己妻子离世的这个人生大事中，没有表示出悲痛欲绝。他没有这样做，因为知道妻子已经回到天主那里去，到了一个比活在自己身边更好的境况。有了生命之主的肯定，其他一切都不那么重要了，都可以放心了。先知的象征性言行，不仅是为当年的以色列家族，也是为我们二十一世纪的地球公民。无论我们做甚么或说甚么，都应该以生命之主的旨意为最终标准。

主，请祢做我生命的真正主人！

内容来源取自《和平月刊》

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