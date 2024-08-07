8月7日 常年期第十八周星期三

耶肋米亚先知书 31:1-7 （咏）耶肋米亚先知书 31:10,11-12,13 玛窦福音 15:21-28

根据圣经辞典，客纳罕是处于叙利亚及埃及中间的一带地区，是信奉多神的。考古学家认为，客纳罕人是朝拜敬礼犬只，是因为他们相信，当犬只用牠的舌头舔人的伤患后，那伤患便会痊愈，所以他们认为犬只有神奇的治愈力量。福音里，当耶稣说：「应先让儿女们吃饱了，因为拿儿女的饼扔给小狗，是不对的」。是否耶稣用这句话责备客纳罕人（包括这女人）崇拜犬只是不对的？可能耶稣用此话的背后意思是：「天主的神迹是给与相信祂的人，而不是你们那些朝拜犬只的民族。」如是者，客纳罕妇人回答耶稣的说话的意思应是：「无可置疑，我们是朝拜犬只，因为我们并不知道，原来这是不正确的方法去寻找我们的真主宰；虽然我们用了不正确的方法去朝拜祂，但是我们仍应可分享天主的奇迹。」虽然外邦人缺乏了对天主完备的认知，但是他们仍是以赤子之心去寻找祂。

主耶稣，祢是我们的主宰，求祢继续扶助我们，不断更新、保守我们，好能以赤子之心去朝拜光荣祢。

内容来源取自《和平月刊》

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