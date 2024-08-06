8月6日 耶稣显圣容庆日

达尼尔先知书 7:9-10,13-14 圣咏 97[96]:1-2,5-6,9 伯多禄后书 1:16-19 马尔谷福音 9:2-10

主耶稣显圣容是祂暂时放弃平日面貌，呈现天国荣耀容貌的时刻，让门徒预尝复活的特恩。耶稣为门徒显圣容，以坚强他们软弱的信德。

在主显圣容之前，圣马尔谷讲述了主第一次向门徒预言祂的苦难，即祂要受苦、被杀害，但三天之后，祂要复活。伯多禄听罢，便把耶稣拉到一边，劝祂不要走那条路。耶稣斥责他，直呼他为撒殚。其实，伯多禄很爱主，只是不愿意跟随著走十字架的苦路。六天之后，耶稣只带著三位门徒上山，见证祂的荣耀，向他们显明自己天主子的真实身分。耶稣显圣容表明十字架不是终结，复活的荣耀，才是最终结果。

像圣伯多禄一样，我们会发现自己也爱耶稣，想成为祂的门徒，但却有时不愿意踏足十字架的路，反要主跟随我们，走一条只有玫瑰花的路。今天的圣言鼓励我们在苦路上，勇敢地跟随主，因为十字架并不是终结，复活的荣耀才是终极的人生旅途。

主耶稣基督，愿祢显示的光辉圣容，加强我们的信德，帮助我们迎难而上。

内容来源取自《和平月刊》

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