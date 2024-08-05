8月5日 常年期第十八周星期一

耶肋米亚先知书 28:1-17 圣咏 119[118]:29,43,79,80,95,102 玛窦福音 14:13-21

耶稣听了若翰的死讯，就「退到荒野地方」（玛14:13）。耶稣也需要管理悲伤的情绪，而祂管理情绪的方法，就是和祂的父诉说。在诉说的过程中，祂得到了释放，也得到了前行的力量。每个人都有情绪，并需要处理。安静的地方，慈爱的天父，是最佳的选择了。

耶稣看见群众，就对他们动了怜悯的心，并治好了他们的病人。无论若翰的死亡，还是群众的疾病，都激起祂极大的怜悯，以至于有所行动。祂治好了他们的病人，不但解除了人的烦恼，更解除了罪恶的势力，以及魔鬼的捆绑。耶稣来，就是为拯救人脱离魔鬼的统治。

耶稣看见饥饿的群众，虽然知道只有五个饼和两条鱼，虽然男人就有五千，但耶稣向门徒发出参与的邀请，请他们贡献所有。人的有限在天主的大能中，得到了升华，也得到了圣化。五饼二鱼，竟喂饱了除妇女和儿童之外，就有为数五千的男人。

天主，我们在祢的国里生活，吃饱了，还有剩余。五饼二鱼是有限的，祢的奇恩异宠是无限的。应邀参与其中，是我们的福气。衷心感谢祢！

内容来源取自《和平月刊》

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