8月31日 常年期第二十一周星期六

格林多前书 1:26-31 圣咏 33[32]:12-13,18-19,20-21 玛窦福音 25:14-30

在日常生活中，通过大众媒体，特别是广告，我们会听到许多价值观方面的介绍。它们的讯息有一个共同点：如果你选择被介绍的产品或价值观，你就会得益，就算是个有智慧的人。

哲学寻求智慧。苏格拉底把哲学的使命限定为「认识你自己」，而他所认识到的自己，就是发现自己一无所知。于是，得出结论：「人的智慧微乎其微，没有价值」。的确，认识到自己的智慧没有价值，正是人的真正智慧的开始。

圣保禄提醒我们不要停留在世界的智慧，更要寻求天主的智慧。

福音让我们意识到自己的身分：我们是天主的管家，在世的生活是我们的「上班时间」。意识到自己的身分，并能善尽己职，这样的一种态度，就是找到真正智慧的关键。这智慧是耶稣教导的，祂是智慧本身，是天主白白的恩赐。

主耶稣，求祢帮助我能像祢在纳匝肋那样，每天忠于天父托给我的工程和使命。

内容来源取自《和平月刊》

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