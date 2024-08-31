搜索

搜索

搜索

简中简体中文
2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
教会
繁體

8月31日 常年期第二十一周星期六

格林多前书　1:26-31 圣咏　33[32]:12-13,18-19,20-21 玛窦福音　25:14-30

在日常生活中，通过大众媒体，特别是广告，我们会听到许多价值观方面的介绍。它们的讯息有一个共同点：如果你选择被介绍的产品或价值观，你就会得益，就算是个有智慧的人。

哲学寻求智慧。苏格拉底把哲学的使命限定为「认识你自己」，而他所认识到的自己，就是发现自己一无所知。于是，得出结论：「人的智慧微乎其微，没有价值」。的确，认识到自己的智慧没有价值，正是人的真正智慧的开始。

圣保禄提醒我们不要停留在世界的智慧，更要寻求天主的智慧。

福音让我们意识到自己的身分：我们是天主的管家，在世的生活是我们的「上班时间」。意识到自己的身分，并能善尽己职，这样的一种态度，就是找到真正智慧的关键。这智慧是耶稣教导的，祂是智慧本身，是天主白白的恩赐。

主耶稣，求祢帮助我能像祢在纳匝肋那样，每天忠于天父托给我的工程和使命。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn
订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2024 August 31, 06:21
收听播客
收听播客
教宗清晨弥撒
教宗清晨弥撒
三钟经
三钟经
教宗公开接见
教宗公开接见
您对重大使命的贡献 您对重大使命的贡献