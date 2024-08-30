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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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8月30日 常年期第二十一周星期五

格林多前书　1:17-25 圣咏　33[32]:1-2,4-5,10,11 玛窦福音　25:1-13

为那五位未有带备足够灯油的童女，愿介绍近年在北美华人社区兴起的电视广告 —「预置墓园计划」。内容大意为应妥善地准备好自己终老之日，以免将所引起的费用成为他人的负担。意识上，其实带点黑色幽默，也有违华人传统的慎终追远美德，但某程度上却与今天的福音配合。

圣经中多次提及人子再来/新郎来临之日，作为世旅终结之时。有关这点，只知会是一个确切的事实，必然要发生，但从未有一个设定或预告了的日期。仿佛给予世人一种提示与讯号：应视每一天为自己世旅的最后一天；每台感恩祭是自己参与的最后一次；每次祈祷或善行都是最后一次，都应积极全力以赴。在等待的过程中，灯油积聚多或少，引用佛家语，全在个人的「造化」— 能否时刻警醒认真善用天赐的每一天/刻。

主，能接受祢藉圣神启示的真道，悔改、皈依，是祢乐意看到的智慧。愿祢常加提点扶持，使我们聪慧地、不懈怠地坚持，直到祢来临之日。

内容来源取自《和平月刊》

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2024 August 30, 06:20
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