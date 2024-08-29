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8月29日 圣若翰洗者殉道（纪念）

耶肋米亚先知书　1:17-19 圣咏　71[70]:1-2,3-4,5-6,15,17 马尔谷福音　6:17-29

感谢圣若翰洗者，为我们立下了效忠基督，死而后已的千秋典范！终其一生，他没有为自己求过甚么。为了替默世亚修直道路，他栖身旷野，餐风宿露。当大家还在浑噩度日之时，他挺身疾呼，唤醒众人及早悔改。在耶稣亲临宣讲后，他退居二线，却不是逍遥享福，而是继续捍卫真理，为正义发声，终被老羞成怒的权贵斩下头颅。他的殉道，如一道皓光，照亮了由血污罪孽编写的历史，让世人知道真理的价值。耶肋米亚先知早已记下这上主的断语：「他们要攻击你，却不能战胜你，因为有我与你同在，协助你」。

天主当然也不会忘记那些施加逼害的行凶者。黑落德手操生杀大权，本来心底尚有一点良知，明认若翰的正义圣洁。但这一点点良知不足以抗衡他的纵情跋扈，终未能临崖勒马。黑落狄雅两母女则纯粹为了个人私利，罔顾纲纪，残害忠良。这样的人，就算在有生之年得享荣华富贵，又怎能洗清自己在悠悠岁月中的耻辱！

天父，求祢赐我若翰洗者的坚毅不屈。

内容来源取自《和平月刊》

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2024 August 29, 08:24
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