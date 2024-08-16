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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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8月16日 常年期第十九周星期五

厄则克耳先知书　16:1-15,60,63　 或 16:59-63 （咏）依撒意亚先知书　12:2-3,4,5-6 玛窦福音　19:3-12

厄则克耳先知讲到天主用仁慈和爱情将一个有如弃婴的民族，从异邦中领出来。为了更好地保护这个民族，免他们受外邦影响，天主与他们立约。即使他们跌倒，远离天主，天主却永远信实可靠，祂不会违背自己的盟约，只会不断吸引他们，领他们回头，回到祂的怀抱里。

反观我们自己，或身边的朋友，也许都曾经没有履行自己的诺言。也许，当别人失信于自己时，我们的反应会是烦躁、生气、紧张等等。天主在这里给我们的邀请，是不断地活在对祂的信赖中。谨让我们的目光，常注视祂。唯独在祂那里，我们才会获得真正的自由喜乐，才不会因为生活的小事而忧伤失落。

福音中最吸引我的几个字，是：「天主所结合的」。这是男人与女人之间缔结的誓盟，愿彼此活在对方的爱里，活在爱情的自由内。

天主，祢对以民仁慈宽容，不断地将跌倒的以民抱回怀中，温暖他们那颗因远离祢而受伤的心。求祢不断引领我们效法祢的大爱。

内容来源取自《和平月刊》

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2024 August 16, 06:45
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