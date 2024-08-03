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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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8月3日 常年期第十七周星期六

耶肋米亚先知书　26:11-16,24 圣咏　69[68]:15-16,30-31,33-34 玛窦福音　14:1-12

黑落德与若翰的人格形成鲜明对比：一个自私，爱面子，里外不一；另一个正直，不顾情面，心直口快；一个做自己不愿做的恶，另一个为坚持真理与正义而不惜舍身；前者有著分裂的人格，后者因福音而整合。耶肋米亚先知和若翰一样，为宣讲天主的真理而不惧迫害。那些想处死他的司祭和其他先知将自己的意愿 — 不愿耶路撒冷被毁 — 当作天主的意愿，以致无法接受耶肋米亚的真话。他们的人格同样是分裂的。

整合的人格有两个层次：第一个是身体与灵魂的整合，表现为头脑的认识、心里的愿望与外在行为的一致；第二个是灵魂与圣神的整合 — 人的生命由灵魂主导，当灵魂与圣神结合时，其生命便由圣神主导。无论是黑落德，还是耶肋米亚时代的司祭与先知，都在这两个层次上是分裂的。比如后者明明听过米该亚先知和乌黎雅说过同样的预言，却不愿听从天主的指引，也不把他们认识到的事实与心中的意愿统一起来。基督徒的灵修就在于修炼整合的人格。

天主圣神，让我在祢内，做个心、口、行一致的人。

内容来源取自《和平月刊》

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2024 August 03, 06:27
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