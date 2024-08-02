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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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8月2日 常年期第十七周星期五

耶肋米亚先知书　26:1-9 圣咏　69[68]:5,8-10,14 玛窦福音　13:54-58

耶稣来自一个小镇，身为木匠的儿子，在别人眼里，只是个普通人。但在祂告别家园，接受了若翰的洗礼（玛3:13-17）之后，祂的天主子身分，慢慢地展现。祂到处施行奇迹，治病，驱魔和宣讲；祂的家乡想必早已听闻。

当耶稣回到自己的家乡，并在会堂里教训人的时候，人们先是认出了祂宣讲的智慧，但随后「就对祂起了反感」。这反感更演变成为他们选择对耶稣的智慧的充耳不闻。他们想要把耶稣「囚禁」在他们的固有认知，只愿意看到祂是他们所认识的那个普通人。就这样，他们完全否定了耶稣所宣讲的天国智慧。

耶稣有一个平凡的外表，异乡人却发现祂并不平凡，因为他们认出了耶稣宣讲的真理。耶稣的同乡却因为祂的外表平凡，而错过了祂宣讲的真理。

天国的讯息时时刻刻都在那些看似普通的人和事物中给我们传递。

天主，求祢赏给我们一颗开放而敏锐的明智心，能够在日常的小事上，发现并顺从福音。

内容来源取自《和平月刊》

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2024 August 02, 06:26
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