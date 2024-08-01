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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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8月1日 常年期第十七周星期四

圣亚丰索主教（圣师）（纪念） 耶肋米亚先知书　18:1-6 圣咏　146[145]:2,3-4,5-6 玛窦福音　13:47-53

渔民撒网只能将网中所有的鱼，都打捞上来之后，才作筛选，把好鱼带走，坏的弃掉。耶稣把天国比作撒在海里的网，我们可以把世界看成是海，而每一个人就是海里的鱼。显然，天国是为每一个人而准备的，但能否留下，就要看自己是不是一条「好鱼」；不是每个人都能承受天国。

在分开绵羊和山羊的比喻中（玛25:31-46），耶稣揭示了可如何成为天主眼中的「好」。绵羊被接到天国去，与天主同乐，是因为他们在穷苦、坐监、口渴和饥饿的人们身上，看到了耶稣，并以行动爱了他们，活出了福音的价值；那些看到别人的需要，而选择冷漠待之的人，是在拒绝了天国的邀请。

每个跟随耶稣的人，都是「天国门徒的经师」，不但要宣讲天国的喜讯，因为天国是为每一个人而准备的，更要帮助别人成为天主眼中的「好鱼」。

主，求祢帮助我们在每一天纵使是最微小的事情上，都能看到祢的临在，并选择做祢眼中的「好」。

内容来源取自《和平月刊》

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2024 August 01, 06:22
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