巴布亚新几内亚儿童将为教宗方济各演出五分钟音乐会

教宗方济各下个月访问巴布亚新几内亚时，天皇后项目的70名孩童将演出五分钟音乐会，欢迎教宗来到瓦尼莫。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各将于今年9月访问巴布亚新几内亚，届时天皇后项目（Queen of Paradise）的大约70名孩童预计要为教宗方济各表演献艺。天皇后乐团的弥额尔（Miguel de la Calle）神父表示，孩子们将于9月8日在瓦尼莫为教宗演奏乐器、引吭高歌。

当地媒体《国家报》报导，弥额尔神父说：「天皇后乐团的孩子们非常兴奋，因为教宗将要亲自聆听他们。」到时候，教宗会乘坐高尔夫球车绕行13公里、降福民众，孩子们要在终点恭候他。

布里塞尼奥（Jesus Briceño）是该乐团的指挥。他把这五分钟的音乐会形容成「纯金」，并透露他们为教宗准备了「两首曲目」。

莫尔斯比港总主教里巴特（John Ribat）枢机称教宗的到访是一大「祝福」。枢机指出，教宗不仅以天主教会领袖，更以国家元首的身份前来。

枢机说：「我想要强调，教宗身体欠安，他会坐轮椅来。他今年要满88岁了。尽管年事已高，而且有这一切的健康状况，他依然决定来访。」

里巴特枢机提醒信众，教宗只是「同你我一样的人」。然而，既然「耶稣基督拣选了他在世界上承担这项重大使命，我们就要为他的莅临做好充足的准备，衷心欢迎他」。

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