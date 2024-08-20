尼加拉瓜：另有两位司铎被驱逐并送往罗马

分别来自尼加拉瓜埃斯特利教区和马塔加尔帕教区的巴尔马塞达神父和马丁内斯神父日前遭拘捕。据独立媒体称，自2018年起，已有245位宗教人士被尼加拉瓜当局驱逐出境。

（梵蒂冈新闻网）巴尔马塞达（Leonel Balmaceda）神父和马丁内斯（Denis Martínez）神父于8月10日和11日在尼加拉瓜遭拘捕，后来被政府驱逐出境并送往意大利罗马。巴尔马塞达神父是埃斯特利教区拉特立尼达市仁爱耶稣堂的主任司铎，而马丁内斯神父是马纳瓜法蒂玛圣母教区联合修院的培育者、马塔加尔帕教区的司铎。

人权捍卫者和独立媒体对驱逐这两位司铎的事给予谴责，并表示马塔加尔帕圣洗者若翰堂本堂神父加西亚（Danny García）8月15日被尼加拉瓜警方拘捕后“获释”，且已离开尼加拉瓜。

《百分百新闻》（100% Noticias）报导了一位尼加拉瓜流亡研究员的一份报告，报告称，自2018年该国爆发危机后，已有245位宗教人士被迫流亡或者驱逐出境，他们中也有圣座大使索梅塔戈（Waldemar Sommertag）总主教、3位主教、136位尼加拉瓜不同教区的司铎，以及3位执事、11位修生和91位修女或会士。另外，援引该报告的网站称，包括阿尔瓦雷斯（Álvarez）主教、流亡的主教巴埃斯（Silvio Báez）在内的19位宗教人士及其他14位司铎，被宣布为“祖国的叛徒”，且被剥夺国籍。

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