尼加拉瓜政府取消1500个非政府组织的法人地位

尼加拉瓜政府取消了1500个非政府组织的法人资格。这些非政府组织的资产将收归国有。

（梵蒂冈新闻网）尼加拉瓜政府取消了1500个非政府组织在该国的法人地位，并将它们的资产收归国有。这项决定由内政部长科罗内尔（María Amelia Coronel）批准，并刊登在官方公报上。该报宣称，政府作出这个决定，是因为这些非政府组织没有履行某些义务，比如，提交1年至35年的财务报表，收入和支出的详细分配、支出预算、捐赠详情及有关它们的理事会问题。据《百分百新闻》（100%Noticias）和《新闻报》（La Prensa）等独立网站报导，这些非政府组织并未收到任何通知，却被政府指责它们妨碍了内政部的检查。

新闻媒体称，此次大规模的“关闭”行动，是在副总统穆里略（Rosario Murillo）宣布“非政府组织和政府之间联盟的新模式”后进行的。现在，非政府组织为能实现自己的项目，“必须提出计划或项目并与国家机构合作”。大多数被关闭的非政府组织属于福音派团体，在天主教的组织中，其中包括格拉纳达教区明爱会。慈善机构、体育和原住民协会也出现在名单上。这是前所未有的新行动，也是首次一次性取消1500个组织的法人地位。自2018年民众抗议以来，共解散了5200多个非政府组织。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html