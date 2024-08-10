尼加拉瓜：被驱逐的七位司铎抵达罗马

在最近的拘禁事件后，尼加拉瓜政府驱逐了7位司铎，并将他们送往意大利。

（梵蒂冈新闻网）尼加拉瓜七位遭拘禁的司铎于8月7日被驱逐且被送往意大利罗马，他们于8日下午抵达。

尼加拉瓜政府在一份新闻公报中证实了这一消息：“七位尼加拉瓜司铎离开了尼加拉瓜前往罗马。”这些司铎属于马塔加尔帕和埃斯特利教区，此前他们被拘禁在马那瓜法蒂玛圣母修院。尼加拉瓜媒体表示，7月26日遭逮捕的埃斯特利教区宗座署理巴列（Frutos Valle）神父并不在这些被驱逐出境的人当中。

这是第5批离开尼加拉瓜的司铎：2022年10月和2023年2月有两批司铎被送到美国，另外两批司铎于2023年10月和今年1月被送往罗马，其中有阿尔瓦雷斯（Rolando Álvarez）主教和莫拉（Isidoro Mora）主教。8月8日抵达罗马的七位司铎是第五批。

与此同时，尼加拉瓜驻美洲国家组织前大使麦克菲尔兹（Arturo McFields Yescas）8月7日证实，由奥尔特加领导的政府已下令驱逐巴西驻尼加拉瓜大使达科斯塔（Breno de Souza Brasil Días da Costa），因为他受邀但未参加7月19日纪念桑地诺革命45周年的庆祝活动。巴西政府则于8月8日决定，以马那瓜当局采取的对等措施驱逐尼加拉瓜大使卡斯特罗（Fulvia Castro）。

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