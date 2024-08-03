尼加拉瓜当局逮捕马塔加帕尔教区两名主教代理人

维加蒙席和萨加萨蒙席于8月1日在马那瓜主保圣多明我瞻礼庆典上遭到逮捕。

（梵蒂冈新闻网）尼加拉瓜媒体报道了两名司铎被逮捕的消息，他们是马塔加帕尔教区主教代理人维加（Ulises René Vega Matamoros）蒙席和萨卡萨（Edgard Sacasa）蒙席。逮捕理由和监禁地点目前尚未公布。这个地方教会的主教阿尔瓦雷斯（Rolando Álvarez）于2023年入狱，2024年1月被流放。

消息来源指出，这两位司铎今年8月1日在马那瓜主保圣多明我瞻礼庆典上遭到逮捕。维加蒙席是圣赖孟多堂主任司铎，萨卡萨蒙席是圣依西多堂本堂神父。今年7月26日，埃斯特利教区宗座署理巴列（Frutos Valle）蒙席遭到逮捕，并且被送到位于马那瓜的法蒂玛圣母全国修院，那里目前被当局当成软禁圣职人员的地点使用。

根据估计，从2018年起，至少有140名圣职人员和修会成员被迫离开该国。为数众多的教会机构被充公，或者他们的法人资格被取消。

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