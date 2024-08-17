教宗访韩十周年：他为我们带来了新动力

圣母神慰传教会卡佐拉托神父向本新闻网谈论教宗方济各10年前在韩国牧灵访问后的影响力，以及对2027年首尔世界青年节的期待。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各2014年8月13日至18日在韩国的牧灵访问给人民带来很大的影响，当地教会从中汲取动力。在韩国传教30多年的圣母神慰传教会卡佐拉托（Diego Cazzolato）神父在教宗到访10周年之际，向本新闻网如此表示。

卡佐拉托神父指出，教宗访问韩国的几个月前，那里发生了重大船难，大约360名参加校外活动的高中生不幸罹难。神父表示，这个事故「重创了韩国人民的心」。「教宗的来访的确给所有人民重新带来平安与希望」。令这位传教士更欣喜的是，教宗与几名罹难者家长的见面会全程得到了全国直播。教宗以行动、以话语给这个国家带来「安慰」，「因此所有人至今对他心存感激」。那是个绝佳的机会，很多皈依由此萌生：「慕道者的人数大幅增长，实际上很多人深受感动，决定要成为天主教徒。」

谈到2027年将在首尔举办的世界青年节，卡佐拉托神父提及当今的青年普遍「在圣堂、堂区、佛寺以外的地方寻求真理」。青年十分担忧，因为他们的未来不明朗、工作不稳定。尽管韩国的科技进步在国际上名列前茅，年轻世代却「很难找到一份工作，他们感到被成年人遗弃，极度需要一些能扶持他们的向导」。卡佐拉托神父坦言：「作为基督徒，我们并非总是能够满足这个需求。」

这位传教士寄望于2027年首尔世青节的筹备工作，并且构思了许多举措。他最后说：「青年们的情绪委靡不振。我们希望能与这几年迷失的青年重新建立起联系。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html