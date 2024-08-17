爱尔兰随军司铎遇刺：令人震惊的消息

现年50多岁的随军司铎墨菲神父8月15日傍晚在军营附近被一名青少年追杀并刺伤，目前没有生命危险。当地主教称之为「令人震惊」的消息，警方不排除恐怖主义的可能性。受伤的墨菲神父在社交平台上感谢人们发给他的关怀讯息和为他代祷。

（梵蒂冈新闻网）「目前在戈尔韦担任爱尔兰国防部随军司铎的一名天主教神父遭遇袭击的消息，令人深感讶异和震惊。」爱尔兰主教们8月16日在主教团网站上发表公告，对前一天15日在戈尔韦发生的事件如此表示。

主教们的祈祷

戈尔韦教区主教杜伊格南（Michael Duignan）表示：「我为受伤的人祈祷，求天主让他完全康复。我也为他的亲人、他的部队同袍，以及此刻正在为他疗伤的医护人员祈祷。」

这位「重伤」住院、所幸没有生命危险的受害者是现年50多岁的墨菲（Paul Murphy）神父。他于8月15日傍晚在戈尔韦军营前遭到一名爱尔兰青少年袭击。

沃特福德教区主教卡利南（Cullinan）说：「首先，我绝对谴责这个暴力行径。任何形式的这类行为都是不可接受的，有悖于我们信仰本身的原则。我们的信仰教导我们要彼此相爱、寻求和平。暴力招致暴力，我们必须致力于理解和怜悯，而非诉诸于邪恶。」

恐怖主义的迹象

据《爱尔兰时报》（Irish Times）报导，遇刺司铎试图逃离，却被凶手追上。军方在一份公告中解释，军营的哨兵开了五枪警示，「完全符合保护军队的规范」。他们用警棍制服了歹徒。

警方的消息显示，墨菲神父的座车没有军队的标志，而且他穿的是平民百姓的衣服。《爱尔兰时报》写道，凶手在袭击过程中「大声抱怨爱尔兰军队涉入马里的事务」。爱尔兰警方正在评估恐怖主义的可能性。

受伤的墨菲神父

案发后，墨菲神父在社交平台上写道：「朋友们，谢谢你们的代祷、你们的爱和你们的关心。我很抱歉无法逐一回复所有讯息，无法接听所有打给我的电话。我很好；我只是在等著动手术。一切都会好起来的。」

爱尔兰的日报称，墨菲神父是国防部广受敬重的一员，完成了多次的海外任务。

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