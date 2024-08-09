基督徒的逃难是一场集体悲剧

10年前，由于圣战分子的进攻，12万人被迫离开自己的家园。萨科枢机表示：“伊斯兰国”组织虽已被打败，但其意识型态依然存在。只有一部分逃难的人回到了家园，这种情况致使世界上最早的基督徒临在陷于危险。

（梵蒂冈新闻网）十年前，伊斯兰国的圣战分子将基督徒赶出尼尼微平原，“这是一场针对基督徒和其他少数群体的集体悲剧，至今仍深深印刻在人们的记忆中。的确，伊斯兰国组织已经被打败，但它的意识形态依然强大，而且不仅限于伊拉克内”。巴格达加色丁礼宗主教萨科（Louis Raphaël Sako）枢机回忆这个事件，向《信仰通讯社》作了上述表示。

当时这些圣战分子试图在伊拉克和叙利亚边界建立哈里发国（Califfato）。2014年8月6日的那个夜晚，有12万名基督徒被迫放弃自己的家园和财产。后来只有60%的人返回了家园。萨科遗憾地指出，这致使世界上最早的基督徒临在陷于危险。

逃往伊拉克的库尔德斯坦

那年的6月底，已有大约1200个基督徒家庭从摩苏尔逃到尼尼微平原的村庄，摩苏尔是最早落入伊斯兰国控制的伊拉克城市之一。他们的房子被标上一个大写字母“N”，表示是纳匝肋人。如果他们不改教，就只能选择逃亡或死亡，而大部分人则逃到了伊拉克的库尔德斯坦（Kurdistan）。经过了漫长的等待，至今在该国北部的60万流离失所者中，基督徒占了7%，主要集中在埃尔比勒地区。

平等义务的公民

萨科枢机重申：“据估计，每个月大约有100个基督徒家庭离开伊拉克。除了战争造成的重创外，中东当前的局势令人担忧，再加上在这个国家经常实行的教派主义，以及目前的中东局势令人担心会发生全面战争。”枢机表示：“伊拉克需要一个现代化、民主、文明的国家，应该以公民身份为基础。不能再谈论多数团体、少数团体，或基督徒、犹太教、什叶派、逊尼派等等，而应谈论的是公民，我们都是拥有平等权利和义务的公民。”

持续的流亡

21世纪初，在伊拉克的基督徒仅摩苏尔就超过十万人。然而，自2003年萨达姆政权倒台后，伴随教派间的冲突增加，基督徒的人数就开始减少。逃难的基督徒超过一百万，不仅伊拉克北部，像巴士拉这样的城市， 50年前曾有5千个基督徒家庭，如今只剩下300个。

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