印尼苏哈约枢机：教宗方济各是「希望的灯塔」

印尼苏哈约枢机在教宗来访前的记者会上表示，在增进各宗教和谐方面，教宗方济各是「希望的灯塔」。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各即将于9月3日抵达印尼雅加达，为此该国主教团于8月29日在主教团新大楼召开记者会，众多记者踊跃出席。雅加达总主教苏哈约（Ignatius Suharyo）枢机强调，教宗方济各致力于促进各宗教间的良好关系，努力在不同团体之间搭建桥梁。

据《亚洲天主教徒之光新闻网》报导，苏哈约枢机表示，在印尼这个全世界最大的穆斯林国家，希望的讯息引起很大的共鸣。该国有温和的穆斯林传统和宗教宽容，并且以此著称。

枢机指出教宗本次出访前的一大惊喜：印尼的一个重要穆斯林团体近期出版了一本新书，题名为《你好，希望的朝圣者》。枢机对此进展表示赞赏，称这凸显了印尼穆斯林对教宗方济各的敬重和仰慕之情。

苏哈约枢机说：「令我深感意外的惊喜是，这本非常厚的书是由印尼的许多知名穆斯林写成。」他赞许作者们承认教宗是希望的象征，尤其是在宗教交谈与合作的背景下。枢机解释道，此书的出版反映出梵蒂冈与印尼穆斯林团体的稳定关系。他指出，《众位弟兄》通谕和阿布扎比有关人类手足情谊的文件，都在提倡宗教和睦共处。在落实这两份文件的原则方面，圣座将印尼温和的穆斯林视为榜样。

教宗方济各的印尼之行原订于2020年9月份进行，却因为新冠疫情而推迟。如今，教宗访问的一大重点是9月5日在格罗拉蓬卡诺体育场举行的弥撒圣祭，届时预计会有8.8万人参礼，共祭神长将有800名司铎、2位印尼枢机、34位印尼主教、10位亚洲主教，以及一位澳大利亚主教。由于场地的容量有限，活动也将通过直播在雅加达总教区的各堂区播送。

印尼前任交通部长佐南（Ignatius Jonan）主持筹备委员会的工作。他在记者会上表示，各项安排已经就绪，以确保活动顺利进行。例如，雅加达当局建议民众居家办公，以控管涌入该地区的人数。

超过700名印尼记者将报导相关活动，包括那些与教宗一起往返罗马的同行记者。这次历史性的访问势必会吸引国内外媒体的瞩目。

印尼主教团主席本亚明（Antonius Subianto Bunjamin）在记者会上说：「我们由衷感谢印尼中央政府、雅加达当局、圣座使馆，以及数以百计的志愿者参与其中，促使这个与教宗一起度过的全国盛会能圆满顺利。」

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