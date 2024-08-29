印尼为教宗到访做准备：从新书到线上研讨会

印尼天主教会正在紧锣密鼓为教宗方济各的来访做准备，推出一本有关教宗话语和训导的新书。

（梵蒂冈新闻网）印尼圣召会罗比（Valentinus Robi）神父撰写的新书《教宗方济各的奇妙话语》，在教宗到访前两周问世。此外，印尼天主教会也在全国各地和线上举办活动，为教宗的印尼之行做准备。

据《亚洲天主教徒之光新闻网》报导，新书作者罗比神父目前住在越南胡志明市。这位年轻的司铎解释道，他出书的动机源自于他在意大利那不勒斯求学期间对教宗方济各的景仰。他说：「教宗对众多社会议题的深刻见解，启发了我将他的训导编写成书。」

除了这本新书以外，印尼多家出版社也再版了有关教宗方济各的书籍，进一步展现出当地人民对教宗此行的兴奋之情。

这些出版社响应了苏哈约（Ignatius Suharyo）枢机的号召，深入探讨教宗的训导，而不只是关注他的公开弥撒。

在提倡全面认识教宗方济各对教会和世界的影响方面，万隆教区的维亚亚（Ferry Sutrisna Wijaja Pr）神父是个先锋。他促成了多本讨论教宗重要文件的书籍以印尼文发行。

民众的热情也蔓延到数字世界。近日，几位重要人物，例如印尼驻圣座大使昆扎约诺（Trias Kuncahyono），以及圣家传教会总会长普尔纳马（Ag. Purnama）神父，都举行了线上研讨会。这些线上活动讨论了教宗训导的意义，以及他即将在印尼展开的访问。

此外，印尼天主教会也推出了多项文化活动。比方说，苏利斯蒂亚迪（Father Yustinus Sulistiadi Pr）神父在雅加达举办了参访文化景点的活动，目的是帮助记者和媒体网红充分认识教宗要访问的地点的意义。

随著教宗访问日期的临近，雅加达主教座堂也展开了具体的准备工作，像是为教宗轮椅的特殊安排，以确保他通行无阻，能与在场众人进行有意义的互动。

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