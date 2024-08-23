印度天主教会为2025禧年启动培训计划

印度天主教会推出一项培训计划，旨在为2025禧年庆典培育各教区的联络人。

（梵蒂冈新闻网）印度旁遮普贾朗达尔新开设的牧灵中心（Gianodaya New Pastoral Centre）于8月19日至20日举行了禧年培训计划的活动。该培训课程是在印度天主教主教团、该国宗座传教善会，以及共融（Communio）机构的合作下推动的，由该国主教团副秘书长阿拉塔拉（Stephen Alathara）神父和全国协调小组规划课程内容，旨在为各教区的联络人（DCPs）提供禧年所需的知识和策略。

亚洲天主教徒之光新闻网（LiCAS News）引用印度天主教联系（Catholic Connect）网站的报导称，培训内容著重于禧年在灵性层面的重要性，以及规划技巧和传播策略。参与者概述了禧年的意义，介绍这个投入学习和祈祷的一年，并鼓励各教区分享实际运作的经验。此外，他们也讨论了该国主教团的筹备文件、堂区九日敬礼的主题，以及2025禧年的行事历。

瓦赛教区贡萨尔维斯（Robert Joseph Gonsalves）神父表示，「培训计划为我们提供了2025禧年准备工作的工具」。西姆拉教区的拉克拉（Sameer Lakra）强调，灵感来自于教宗方济各向外拓展的努力。

贾朗达尔教区宗座署理格拉西亚斯（Agnelo Gracias）主教发表了闭幕讲话，重申教区联络人在保障禧年活动圆满成功方面的关键角色。

印度北方地区主教团副秘书长图鲁蒂伊勒（Antony Thuruthiyil）神父参加了培训计划的协调工作。

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