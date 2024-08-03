亚西西宽恕节结束，朝拜圣堂得大赦

8月1日，方济各小兄弟会会长在天使之后圣母玛利亚大殿举行弥撒圣祭，并开启了亚西西宽恕节。在接下来的36个小时内，信友满足教会要求的条件，可获得全大赦。该大赦是1216年由圣方济各向教宗和诺理三世请求的，为那些已经悔改并领受和好圣事的教友，只要他们前往宝尊堂就可获得此大赦，之后此大赦也扩展到了五大洲的方济各会教堂。

（梵蒂冈新闻网）直到8月2日的午夜，在世界各地的堂区和方济会教堂内，借由前一天开启的亚西西宽恕节，可以为自己或为亡者获得全大赦。该大赦是1216年由教宗和诺理三世（Onorio III）应圣方济各的请求，颁赐给所有信徒的。

据“泰巴尔多公文”（Il Diploma di Tebaldo）记载，这是关于此大赦的主要历史文件，由方济各会士兼亚西西主教泰巴尔多于1310年8月10日编写。文件中记载，某个晚上，圣方济各在宝尊堂祈祷时看到了一个异象：在祭台上，光芒笼罩著基督，在祂的右边是至圣之母，众天使环绕四周。方济各默默地俯伏在地，朝拜基督。当方济各被问到“为了灵魂的得救，你希望得到什么？”时，方济各回答道：“至圣的父，尽管我卑微且是个罪人，我请求你，凡是悔改并领受和好圣事后来访这座教堂的人，都能获得罪过的全部赦免”。基督接受了他的请求，并补充道：“但你必须代表我向我在世的代表请求这个大赦”。在历经数世纪的变迁后，在宝尊堂可以每天获得此大赦，而其他堂区和方济会教堂则仅限于8月2日。现行的规定在保禄六世教宗于1966年7月14日的《神圣的宝尊堂》（Sacrosancta Porziuncolae Ecclesia）中指出。

宝尊堂之门的开启

数千名朝圣者来到亚西西参加这场盛大的慈悲节日，并跨过位于天使之后圣母玛利亚大殿中的宝尊堂之门。8月1日，亚西西人的宽恕节由方济各小兄弟会总会长富萨雷利（Massimo Fusarelli）神父主持的弥撒圣祭揭开序幕，并由他开启了宝尊堂之门。

在祂的讲道中，这位会士强调了“人们需要被耶稣十字架的爱所净化、洗净、触碰、征服。通过亚西西宽恕节，并在持久和彻底的皈依中，我们蒙召向主耶稣迈出新的一步，成为祂的永久居所，去修补在教会和世界中那正在遭受毁坏的家”。之后，这位方济各会会士引用了教宗方济各的《众位弟兄》通谕中的话“真正宽恕的人并不会忘记那毁灭之力曾经对他们有过的伤害，并拒绝它的操控，决定不再向社会注入报复的能量，因为报复无法解决任何问题”。他解释道：“开启宝尊堂之门象征著开启‘心门’是何等重要，也就是接纳、团结、对话、交流与共融、和好、宽恕与和平。因此，我们应放下那些只在表面上保护我们的障碍、围墙和边界。”

会士最后总结道：“需要以更加清新和先知性的方式见证福音，并且以希望的勇气走出一条见证与福传的新道路。”

获得全大赦的条件

为了在前往宝尊堂、各堂区教堂及方济各会教堂时能获得全大赦，需要满足以下条件：在前后八天内领受和好圣事，参加弥撒并领圣体；诵念信经宣认自己的信仰，通过诵念信经和天主经以重申在受洗时所获得的天主子女身份，并按教宗的意向祈祷，以重申自己是归属于教会，罗马主教是教会的基石和可见的合一中心。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html