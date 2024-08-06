巴黎奥运重现百年前仪式：为欢庆友爱的跨宗教聚会

在奥运会的机会上，各大宗教代表8月4日出席在巴黎圣母主教座堂前举办的仪式。法国主教团体育活动代表戈比利亚尔主教：奥运村多元宗教中心这几天正在进行那发扬友爱的聚会。

（梵蒂冈新闻网）上一次于1924年在巴黎举办的奥运会时，圣母主教座堂举行了一场跨宗教仪式；时隔一百年，为纪念那次活动，正在因2019年火灾而重建的圣母主教座堂前广场，8月4日举办了一场欢庆各民族和各宗教间友爱的聚会。奥运会这种全球盛事恰恰体现出这份手足情谊。

为世人而动员起来

上午10点左右，五大宗教代表，也就是包括东正教、基督新教和天主教在内的基督徒、犹太教徒、穆斯林、佛教徒和印度教徒聚集在巴黎圣母主教座堂前的广场。除了教会和宗教组织代表以外，巴黎奥运村多元宗教中心的灵修指导人员也在场。与会者们分享了他们对于体育运动的省思，谈论体育运动能如何激励人们为世人的益处而动员起来。此外，与会者们也与国际奥运委员会主席巴赫（Thomas Bach）和法国奥运会主办方一起努力使体育运动成为和平的经验。巴赫表示，「体育运动不是宗教，它不回答有关我们生命的终极问题。唯有信仰能回答真正有关人生的问题。」奥运会的目标是「让世人秉持希望与团结在和平的竞赛中万众一心」。

齐聚一堂之美

法国主教团奥运会代表戈比利亚尔（Emmanuel Gobilliard）主教接受本新闻网采访。他解释道，选择在圣母主教座堂广场聚会的原因显而易见，因为「这个地方蕴涵了深厚的宗教意义，同时又具有众所认可的普世价值」。

与会者在聚会上自由发言，有人祈祷，有人讲道，也有人诵读经文。戈比利亚尔主教强调了聚会中静默时刻的美妙与力量：「我相信，这是表达共同祈祷的最美方式，让你能讲述伟大与美好之事。」

1924年跨宗教聚会

本次聚会重现了1924年7月5日在巴黎奥运会期间的那次聚会。戈比利亚尔主教表示，有人问我们想要举办的是「宗教礼仪，还是友爱聚会」。诚如1924年法国奥运和体育全国委员会的公告所写，这「既不是弥撒，也不是降福，更没有司铎站在祭台上，它丝毫没有天主教礼仪的特征，只不过是一些优美的歌曲、一个美丽的背景、几句不带宗教色彩的欢迎词」。当时，几乎所有运动员都参加了，活动广受媒体赞扬。比方说，《巴黎晚报》（Paris Soir）写道：「今天早上，天主显了个奇迹。祂使基督新教徒、佛教徒、闪米特宗教信徒，以及东正教基督徒，齐聚在祂的圣所内。」

共通的手足情谊

因此，不同宗教的信徒渴望在奥运会期间共度时光的心愿，并非一件新鲜事。法国主教团奥运会代表指出，为1924年的时代而言，「这令人十分讶异，是一件伟大的事，因为它意味著一百年前我们就已经有心展现出彼此的共同点，表达共通的手足情谊。而这通过奥运会发生了」。

今年8月4日的聚会也让人们能围绕著体育运动来欢庆宗教的团结之情。国际奥委会主席巴赫，以及巴黎奥运组织委员会主席埃斯坦盖（Tony Estanguet）都出席了聚会。各宗教的团结之情也能在整个奥运会期间在奥运村的多元宗教中心找到。该中心接纳所有宗教的运动员，陪伴他们并为他们提供灵性上的支持。

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