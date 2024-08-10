圣座驻喀麦隆大使馆：“在心中种下和平”摄影展

位于雅温得的圣座大使馆是一块和平之地，是举办摄影展的最佳场所，该展 旨在增强人们对于未来和平共处的渴望。这次摄影展展现了司铎们在喀麦隆通过教育儿童和团体来推动和平共处的伟大工作。

（梵蒂冈新闻网）一场旨在和平教育的摄影展自7月13日起在喀麦隆雅温得（Yaoundé）的圣座大使馆举行。主题为“种下和平”（Planting Peace），由生活在喀麦隆首都的视觉叙事者埃米莉·平娜（Emily Pinna）策划，展现了天主之母慈善学校贫穷司铎会（Padri Scolopi）的一次研习成果。该修会在喀麦隆的使命是：在整个团体内播下和平、教育、怜悯与进步的种子。

为什么在宗座大使馆举办摄影展

选择在圣座大使馆举办摄影展的原因是源自于一个信念。喀麦隆和赤道几内亚的圣座大使阿韦利诺（José A. Bettencourt）主教解释道，这与圣座大使馆的服务角色有关。他强调说：“圣座大使馆是一座开放的家，人们可在这里相遇，是一座天主教与穆斯林、基督新教与天主教之间的桥梁，也是文明社会、学术界和文化界领袖之间的桥梁，旨在提供一个和平与合作的环境。”埃米莉·平娜接受记者采访时表示：“在这场正在发生的冲突中，教会扮演著中立角色，没有站在任何一方，因此它有能力提出世界迫切需要的普世和平的建议。”

贫穷司铎会致力于和平教育

对摄影师来说，重要的是利用图像及其图像背后所要讲述故事的能力在项目和人之间产生联系。通过唤起同理心，参观的人会感受到与故事的联系，从而被推动著投入其中。平娜解释说：“在喀麦隆，贫穷司铎会的学校也是接纳孩子的场所，这些孩子是随他们父母逃离武装冲突地方来到这里的，因此这里是一个理想的地方，为那些因暴力而受到创伤的孩子心中播下和平的种子，增强他们的韧性，并且培养他们的和平价值观。”

增强对无冲突未来的渴望

因此，这次摄影展的目的是让这一渴望得到更多的关注和支持。平娜指出，通过照片，可以看到孩子们的面孔，以及他们对和平的书写，让人们可以了解他们所生活的环境是如何困难。比如，有孩子这样写道：“和平就是早上醒来，可以不用害怕的去上学。”她最后总结到道：“如果我们对这些长达7年没有上过学校、不知道什么是和平的孩子无所作为，那么充满愤怒的迷失一代就会成长起来。这就是危险所在。

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