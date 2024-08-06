第29届意大利全国执事会议在亚西西举行

执事和候选人、主教、司铎、男女会士和平信徒目前在亚西西参加由意大利执事团体推动的会议。

（梵蒂冈新闻网）第29届意大利全国执事会议于8月5日至8日在亚西西举行，主题是“执事、先知和希望的播种者”。本次会议得到圣座福音传播部和愿祢受赞颂运动的协作，向主教、神父、执事和候选人、男女会士及平信徒开放。

8月5日下午，意大利主教团副主席、卡萨诺阿洛约尼奥的主教萨维诺（Francesco Savino）和意大利执事团体主席彼得罗利诺（Enzo Petrolino）为会议拉开帷幕。在接下来的三天工作会议中，讨论“执事职与希望”，论在当前传播希望的挑战；“执事职与先知性”，探索改变的道路；以及“执事职与同道偕行”，为了一个不同的未来和一个充满希望、同道偕行的执事职。在这几天的会议中，发言者有圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教、2018年诺贝尔和平奖得主穆克维格（Denis Mukwege），以及耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机，他将就和平这一主题发表讲话。

8月7日下午的会议焦点是女性。发言者中，其中包括教会史和教父神学教授西莫内利（Cristina Simonelli）女士，她演讲的主题是“服务的教会：走出去撒播希望”。最后一位发言者是比利时列日教区的神学家博拉（Alphonse Borras）神父。

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