圣地守护人：圣母升天瞻礼诵念求和平之恩祷词

圣地守护人巴顿神父在写给同会弟兄的信函中，邀请大家在圣母升天瞻礼正日及前夕诵念一篇恳求和平之恩的祷词：目前已有希望的迹象，有关各方同意重启会谈，并将于圣母升天瞻礼当天进行，以达成加沙地带停火、人质和俘虏获释。为我们在尘世旅途中的人而言，圣母蒙召升天的奥迹是个安慰。

（梵蒂冈新闻网）圣地守护人巴顿（Francesco Patton）神父近日在一封写给方济各会同会弟兄的信函中，邀请大家于8月15日圣母升天瞻礼当天为中东及世界和平恳切祈祷，诵念一篇新祷词。

希望的记号

方济各会士巴顿神父在信函中写道：「我们正处于非常艰难的时期，为和平的恳祷格外重要。」他指出一个「希望的迹象」，也就是：有关各方已经同意要重启会谈，以达成加沙地带停火、人质和俘虏获释。圣地守护人强调，会谈「恰好要在我们庆祝圣母玛利亚灵魂和肉身一起被接升天的日子进行」；圣母升天的奥迹「为我们在尘世旅途中的人而言，是真实可靠的希望和安慰的记号」。

热切恳祷

有鉴于此，巴顿神父邀请众人在圣母升天瞻礼的庆祝活动中诵念一篇祈求和平之恩的祷词。他引用《默示录》解释说：「众所周知，女人分娩时，天现异兆，同时也有一条地狱之龙出现，要扑向她的孩子，却被总领天使圣弥额尔率领的众位天军制服了。」（参阅：《默示录》第12章）「为此，我们认为，这一天更应该是个恳切祈祷的日子」。为这重要的一天，圣地守护人请求耶路撒冷拉丁礼宗主教批准一篇《圣母祷词》，届时宗主教也将诵念此祷文。

《圣母祷词》

以下是恳请升天的童贞荣福玛利亚为和平转求的祷词：

荣福的天主之母，

妳被高举在众天使的歌声之上，

求妳偕同天上天使的一切威能和诸位圣人，

在妳至圣的爱子、吾主吾师那里，

与总领天使圣弥额尔一起为我们代祷。

求妳为了这圣地，

为了圣地所有的儿女，并为了全人类，

求得和解与和平之恩。

愿妳的先知性话语成真：

心高气傲的人遭到驱散；

权势者从高座上被推下，

而最终卑微贫困的人得到举扬；

饥饿者饱飨美物（参阅：路一51-53），

缔造和平的人被称为天主的子女，

温良的人蒙恩承受土地（玛五5、9）。

愿妳的爱子耶稣基督广施恩惠，

祂今天将妳高举在众天使的歌声之上，

为妳戴上了王国的冠冕，

领妳坐在永恒光辉的宝座上。

一切崇敬和荣耀永归于祂，于无穷世之世。

阿们。

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