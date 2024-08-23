“青年争取和平”团体在柏林举行国际会议

与圣艾智德团体有关联的青年运动国际会议将于本月底在德国柏林举行。会议目的是共同更新“与一切暴力和种族主义抗争的承诺”。

（梵蒂冈新闻网）大约1千名青少年、大学和高中生将于8月27日至29日，带著“全球友谊共创和平未来”的梦想参加在德国柏林举行的“青年争取和平”会议。在这战争似乎永无休止的时期，比如在加沙和乌克兰的战争，来自13个国家的参与者将能深切体会到这场欧洲盛会的重要性。

公布该活动的一份公告指出，“青年争取和平”组织与圣艾智德团体有关联，此次的柏林国际会议与会青年中，包括100名来自乌克兰不同地区的青年。在三天的会议中，与会者“将为他们世代的希望发声，讨论有关生态、移民和贫困等不同的主题，在一个35年前围墙倒塌的城市推广和平与关怀的文化”，围墙倒塌是“未来希望的重要标志”。

该公告也简略提到圣艾智德团体的工作：每天为处于困境中的儿童、无家可归者、孤独的长者服务，并在夏天，在希腊和塞浦路斯营地推动关怀难民的暑期服务。圣艾智德团体也通过分发基本食物和医疗物品等来继续帮助乌克兰人民。

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