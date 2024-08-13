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2024.08.12 La Professoressa Elena Beccalli, Rettore Magnifico dell'UniversitÃ  Cattolica del Sacro Cuore 2024.08.12 La Professoressa Elena Beccalli, Rettore Magnifico dell'UniversitÃ  Cattolica del Sacro Cuore  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
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天主教圣心大学校长：我们致力于全人教育、协助贫穷国家

意大利天主教圣心大学校长8月12日晋见教宗。她向本新闻网表示：该大学愿意做「不同文化相遇、交流的场所」。该校推动非洲项目，在卫生和经济领域进行协作，为弱势国家的发展作贡献。

（梵蒂冈新闻网）这是一次「亲切融洽又充满愿景」的会晤：意大利天主教圣心大学校长贝卡莉（Elena Beccalli）女士8月12日如此描述了她当天上午与教宗方济各的会晤。

贝卡莉女士今年6月20日获董事会任命为新任校长，7月1日履新，任期为四年。她是该大学校史上首位担任此职务的女性，毕业于米兰校区经贸学院，现年51岁，任教于银行、金融、保险学学院，2014年起担任院长一职。

在这次会晤中，教宗叮嘱贝卡莉女士，务必教导青年「理智、心灵和双手并用」。他强调了教员角色的重要性，鼓励「绝不可忘记幽默感」。他们在会晤中谈论了许多议题，多半与大学、与教育危机的问题有关。贝卡莉校长感谢教宗持续关心圣心大学，并向教宗汇报了圣心大学打算在五个校区内推进的诸多项目，目的是秉持全球的视野为前沿的议题作出思想上的贡献。

贝卡莉校长在接受本新闻网采访时阐明，「首先，天主教圣心大学愿意成为不同文化、不同学科相遇及交流的场所，因此重视对话、开放和跨学科的切磋。我认为，这是圣心大学今天行动和使命的首要特色之一。另一个层面著重于全人教育，以本校12个学院的严谨学风和学术品质来栽培人才，同时也陶冶学生的人文素养。全人教育不应该忽略任何幅度，包括灵性幅度，这是我们作为天主教大学蒙召促进的一个幅度」。

接著，贝卡莉校长指出，天主教圣心大学也要做个「向世界开放的大学」。「本校的国际化可以用多种方法来诠释。最传统的一种方法是签署协议，与外国大学建立伙伴关系，比方说，让我们的学生可以取得与外国大学一起设置的双学位，以及让外国学生能来本校、在我们的校区求学」。

贝卡莉校长继续说：「第二种方法我特别喜欢，也就是向地球上最贫困的地区，尤其是非洲开放。我们正在规划天主教圣心大学的非洲项目。在卫生和经济培育方面，我们已经与非洲多国推动了许多举措，但我认为当务之急是要在这些举措之间创造协作，好能为这些国家的发展作出贡献。如果我们能传授更多知识，使之彼此整合，惠及这些地区，那么我们就可以发挥更大的影响力。今天，由于科技的缘故，更容易进行远程教学。这是在我任期内的目标之一。」

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2024 August 13, 09:59
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