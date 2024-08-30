孟加拉国达卡总主教：超过一百万人的住家淹水

孟加拉国发生严重洪灾，5百万人遭受打击并有27人死亡。达卡总主教德克鲁兹讲述了当地的灾情：本就处境艰难的孟加拉，如今比以往任何时候更需要援助。总主教对教宗的关怀深表感谢：教宗方济各关爱我们，并为我们祈祷。

（梵蒂冈新闻网）孟加拉国近日遭到强降雨袭击，发生严重洪灾。为此，该国达卡总主教德克鲁兹（Bejoy D'Cruze）接受本新闻网采访，讲述当地灾情的惨况。他说：「百姓忍饥受饿，需要粮食、药物、治疗和援助，好能重新开始他们的生活，因为大多数的人生活贫困。」

20万名孩童的住家淹水

达卡总主教8月29日受访时说：「到目前为止，已证实有27人罹难。大约120万名国民住在泡水的房子里，其中有20万名孩童。另外还有老人和非常脆弱的人。」

此外，这次洪水造成了5百万人受灾，很多人流离失所。「3527个避难中心只安置了30万人。成千上万的住宅被毁，农田和农作物泡汤，家禽四散，养殖的鱼也顺著大水游走」。

明爱会和非政府组织的努力

尽管现在还无法抵达某些灾区和灾民身边，但所有当地和非当地机构，都正在竭尽全力提供援助，例如孟加拉明爱会、世界展望会、德肋撒修女创办的爱德事业和其他许多非政府组织，联合国也在极力抢救。

前不久投身于抗议政府行动的学生们，现在已经募集了大约60万欧元的善款，用以购买药物。

明爱会尤其「收容了5千人，为1.8万人提供粮食」。他们还能做的更多，但需要150万美元的经费：为此孟加拉主教团将提拨2.5万美元，作为象征性的捐款。

紧急危难持续不断

在这重大艰难时刻，而且在教宗方济各即将前往亚洲和大洋洲访问的时候，德克鲁兹总主教回忆起教宗2017年在孟加拉国的访问。当时，教宗给身为少数群体的基督徒带来力量，承认从缅甸逃来的罗兴亚人的苦难。

总主教指出，教宗「心怀大爱，对罗兴亚人表达他的担忧和关怀。教宗与我们十分亲近。他关爱我们，并且为我们祈祷」。达卡总主教强调，明爱会定期为罗兴亚人提供援助，而且开展了「特别项目」。然而，他们有时候会力不从心，因为孟加拉国时常遭到干旱和洪水侵袭，并且在一般情况下，每天都要应对巨大的社会经济难题：「四成人口生活贫困，至少三成的人没有接受过任何形式的教育。」

请协助济贫的人

谈到学校，它们最近「出了一些问题，有些老师被要求辞职，而且似乎有人有意强制要求女学生戴头巾」，但孟加拉天主教会「不愿意基于任何原因把学生区分开来」。

达卡总主教希望联合国、美国、英国和欧盟能为孟加拉国提供协助，因为他们曾表示会支持诺贝尔奖得主尤努斯（Muhammad Yunus）领导的临时政府。

总主教最后呼吁支持孟加拉明爱会：「它为所有人奋斗，不分种姓和信仰，尤其为穷人效劳。」

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