耶稣会朝圣应用程序推出中文与韩文版

已发行五种语言版本的“耶稣会朝圣应用程序”，在耶稣会庆祝7月31日会祖圣依纳爵瞻礼之际，又推出中文版与韩文版本。

（梵蒂冈新闻网）在耶稣会于7月31日庆祝会祖圣依纳爵瞻礼之际，耶稣会中华省通传中心宣布正式启用简体与繁体中文版，以及韩文版的“耶稣会朝圣应用程序”(Jesuit Pilgrimage App)。此前，这个可以在家里，或是在朝圣旅途中使用的App，已有英文、西班牙文、法文、意大利文与越南文五种语言，获得各地耶稣会之友的喜爱。

耶稣会朝圣应用程序，提供与圣依纳爵及耶稣会相关的朝圣地详尽指南。通传中心表示，开发此应用程序的目的在于，借由精心规划的历史脉络、灵修反省，以及实用资讯等视听内容，来丰富朝圣者的灵性之旅。有了中文版和韩文版的加入，希望能把这个充实的探索体验扩及至更广泛的族群，借由耶稣会共有的灵修遗产，促进彼此更深刻的连结。

耶稣会中华省通传中心希望这个图文及影音并茂的朝圣应用程序能让更多人分享圣依纳爵的灵修遗产，跟著他的足迹，在家里或在路上与主相遇。有兴趣者可前往 App store 或 Google Play 下载Jesuit Pilgrimage App （耶稣会朝圣应用程序）。

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