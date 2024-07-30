迈向2027年世青节：首尔举行启动仪式，超过千名青年参加

韩国首尔市为三年后举办的世界青年节，正式启动筹备进程。首尔总主教郑淳泽表示：“青年要成为他们自己历史的主角。”

（梵蒂冈新闻网）近200面旗子，准确地说是193面，像拼图一样画出WYD2027，即2027年世界青年节的字样。7月28日主日，迈向下届世青节的漫漫长路就此揭开序幕，在韩国首尔明洞主教座堂正式启动。启动仪式以“希望在首尔点燃”为主题，有超过一千名青年参加，其中包括一些朝鲜青年。参加活动的还有许多教会和当局代表，包括圣座驻韩国与蒙古大使若望·加斯帕里总主教。此外，还有残疾人士和军队成员出席，象征著团结和包容。

不同环节

这次启动仪式分为几个不同的环节：旗手庄严入场、拼凑拼图、宣读启动宣言，正式开启世青的筹备工作。此外，仪式上还讨论了2027年世界青年节的经济影响，该活动预计将创造超过24,000个工作岗位。接著，郑淳泽总主教主持了隆重弥撒。

为所有人提供空间与希望

在弥撒讲道中，郑淳泽总主教表示，希望教会能为今天的青年提供一个“能够让他们成为自己历史主角的舞台”。“我相信，这个舞台将成为所有人获得希望的机会和空间。”从这个角度来看，世青节代表著“全世界青年反思和参与的宝贵机会。在认真准备这一旅程的过程中，我们需要团结一心、一起祈祷，并分辨圣神的指引”。

教宗的信任与关爱

为了象征世青节的团结，信友祷词由来自不同国家的青年用多种语言诵读。在庆祝活动结束时，圣座驻韩国与蒙古大使若望·加斯帕里总主教表示，教宗“怀著极大的信任和关爱注视著你们这些韩国的青年。他认可你们能对2027年世青节作出的重要贡献，并以他的祈祷陪伴你们”。

未来三年的步骤

未来三年的筹备工作将按几个步骤展开：首先是9月份公布世青节格言，其次是在11月24日基督普世君王节、世青节教区层级庆祝活动中，将世青节的象征物——木制十字架和罗马人民救援之母像的复制品——交给首尔的青年们。2025年，在教宗方济各宣布的禧年背景下，将于7月28日至8月3日举办青年禧年活动。

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