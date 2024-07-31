世界打击贩运人口行为日：塔里塔古木网络携手保护弱小

7月30日是联合国订定的世界打击贩运人口行为日，今年的主题是「不让一个儿童掉队」。「塔里塔古木」国际网络致力于打击这一悲惨现象：迫切需要采取行动来保护最脆弱的群体。

（梵蒂冈新闻网）每逢7月30日，即联合国订定的世界打击贩运人口行为日，塔里塔古木（Talitha Kum）国际网络都投入联合国的相关宣传活动。今年的主题是「不让一个儿童掉队」，换句话说，就是以孩子为中心，召叫我们每一个人去保护孩子，避免他们沦为人口贩运的受害者。由于文化、社会和经济不平等的缘故，未成年人和妇女格外容易遭受贩运和剥削所害。

塔里塔古木国际网络协调人阿韦利诺（Abby Avelino）修女举了个实例说：「现年11岁的卡里姆（Karim）生活在黎巴嫩，从事木工，条件著实艰辛，使用的是笨重又危险的器具。他辛苦工作，只为赚取每周相当于0.55美元的收入。他经常被殴打，被关在卫生间里好几个小时，基本上每天都在忍受雇主的身心虐待。然而，卡里姆不是唯一的个案。我们常听到在世界很多地方发生的这种悲伤现实，尤其发生在极度贫困的人们身上。因此，卡里姆的痛苦反映出数以百万计的孩童的苦难。」

根据国际劳工组织（ILO）的最新报告，1.52亿名年龄介于5到17岁之间的孩童是未成年劳动的受害者。此外，联合国毒品和犯罪问题办公室的报告显示，全世界大约三分之一的人口贩运受害者是孩童。这种暴行的形式包括：强迫劳动的剥削、强迫早婚、犯罪、乞讨、以非法领养为目的的贩运，以及性方面的虐待和剥削，后者也发生在互联网上。

在乌克兰和中东的战争，以及正在进行的其它冲突，导致各层级的虐待风险攀升。首当其冲的是无人陪伴的孩童，或者与家人分开的孩童，包括那些被安置在未成年人福利机构的孩童。2023年全球奴役指数（Global Slavery Index）的报告指出，另一个趋势是「孤儿院的贩运」。报告陈述了在住宿型的福利机构内招募孩童，用以牟利和剥削。人口贩子也会运用科技和互联网来宣传及贩卖孩童，在互联网上施加性剥削，并且散布儿童遭受性剥削的内容。

在此背景下，出现了预防和打击人口贩运的新挑战。这需要有策略的合作，尤其是与警方合作，同时也迫切需要采取行动来保护最脆弱的群体，特别是孩童，以免他们遭受剥削。对于人口贩运的未成年受害者，则是要予以支持。

塔里塔古木网络成员遍布世界各地，组织各项活动和宣传来增进大众对人口贩运的认识，想方设法预防贩运的发生。他们邀请大家在社交媒体上响应动员，使用话题标签：#EndingHumanTrafficking，以及#LeaveNoChildBehind。

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