南苏丹本提乌教区新任主教：修和是最艰巨的使命

7月初，教宗方济各在南苏丹马拉卡勒市相关地区建立了本提乌教区，并任命卡拉萨雷蒙席为教区主教。卡拉萨雷主教感激教宗让他能够给予该地区的信众更多的牧灵关怀。新教区有60万基督徒，7个堂区以及同等数目的教区神父，且领洗人数也在与日俱增。当地团体在平信徒们和要理教员的努力下生机蓬勃。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于7月4日在南苏丹建立了本提乌（Bentiu）教区，并任命金邦尼传教会会士卡拉萨雷（Christian Carlassare）蒙席为该教区首任主教。新教区的地域划分由两部分组成：一部分是以本提乌为首府的团结州（lo Stato dell’Unità）；另一部分是丁卡人（Dinka）聚居的鲁昂（Rouen）自治行政区，该地面积为3.8万平方公里，人口超100万。

建设未来

本提乌教区的部分地域是从马拉卡勒（Malakal）教区划分出来的，这缘于马拉卡勒教区的幅员过于辽阔，无法继续给予所有基督徒完满的牧灵关怀。卡拉萨雷主教也坦言，“在如此多样化的团体间制定共同的牧灵计划”是件难以想像的事。这位义大利籍传教士在南苏丹服务了将近20年，他向梵蒂冈媒体解释道，他意识到从现在开始一切都需要重建：“很多事情真的需要提上日程，因为近年来的种族冲突使本提乌饱受冲击，但人民是坚强的，他们拥有伟大的信仰历史。就我而言，这是一项艰巨的使命，但它是我的人生目标，是我作为传教士的使命，我将永远为这里的人民服务”。

具有感染力的福传

在本提乌近些年的福传历史中，有这样一个纯粹的喜乐时刻。卡拉萨雷主教回忆起了内战爆发的岁月，“很多人被迫逃离自己的家园前往城里，他们在那里认识了福音。这些男人和女人们有时回到自己的社区，便把陷于贫穷和冲突中的人们聚集到一起，让他们有机会接触耶稣的教导”。正是如此，从20世纪90年代至今，皈依教会的人成倍增长。无数个由自主自发的优秀要理教员所主持的基督徒团体在当地萌芽。主教还补充说道：“虽然这一带的神父人数一直很少，但由于众多平信徒的努力，这些团体充满活力”。

“小数量”与“大地域”

当地的要理教员仅有600多名，然而他们所在的教区却有著60万基督徒。卡拉萨雷主教讲述道，“在如此广阔的地域上，只散布著7个堂区：3个位于丁卡族地区，其余四个位于努尔族地区。教区神父也是屈指可数，目前只有7人。大约还有十名修生，其中两位执事即将领受铎品”。甚至连传教士也不多，仅是寥寥两位方济各加布遣会会士和三位金邦尼传教会会士。

修和，迫在眉睫的挑战

卡拉萨雷蒙席迄今已担任伦拜克（Rumbek）教区主教足足三年。2021年，在他第一次领受主教牧职前不久，他在自己的教区寓所内被袭击，腿部中弹受伤。卡拉萨雷对这个东非国家的喜悦与痛苦有著深刻认识。他也深知战争和冲突撕裂了整个社会，由于政府管理不善、无法令国家享有和平与发展所导致的冲突，使得国内的贫穷现象加剧，而洪水泛滥更是雪上加霜。主教最后说道：“冲突烙下的伤痕加深了丁克族与努尔族之间的敌意，我们必须致力于消除这种敌意。我相信修和是可能的，对于我们教会而言，这是一个真正迫在眉睫的挑战”。

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