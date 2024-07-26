在刚果北基伍传教的天神女修会修女：我们不知道明天会发生什么事

人道救援人员很早以前就撤离了，而在那里传教的修女们却继续留下来，因为那里的人需要她们照顾。在刚果民主共和国北基伍传教的波兰籍古加瓦修女说，“我们只与那些我们照顾的人一起离开”。

贝阿塔·扎扬奇科弗斯卡（Beata Zajączkowska）

古加瓦（Agnieszka Gugała）修女于20年前前往非洲。就如她提到的，在高中时她便意识到自己的传教使命。她表示，“可以说，是这使命将我带到天神修女会”。在最初几年的修会生活中，古加瓦修女在学校教授要理、照顾儿童和青年。她宣发终身愿后，得到了前往非洲的许可。她先去了卢旺达，之后去了刚果民主共和国。十年来，她在恩塔穆根加村管理一所医院和一间儿童营养中心。修女开玩笑地说，她是一家之主：从负责购买水龙头到肥皂、药物、给员工发工资、修理屋顶，以及为难民寻找锅子和床垫，再到前往戈马的冒险旅程，那里是该地区唯一可以为失去母亲的孩童取得急需药物、食品和牛奶的城市。在这些旅程中，她要通过数个叛军控制的检查站。几乎在每个检查站，她都必须与守站的叛军谈判，才能将她的援助物品带回来。

古加瓦修女在北基伍服务的岁月中冲突接二连三的发生，冲突即便逐渐减弱，却从未结束。挂念儿童未来的修女说，“只要一天儿童看到战争罪行并因此必须停学，这个国家便不会有和平”。北基伍地区不稳定，许多不同集团试图控制用于制造手机所需的钴、钶钽、铌铁矿。这些矿物比叛乱份子掠劫的黄金和钻石更宝贵。为此而受苦最深的是平民百姓，他们甚至都看不到一点在自己的土地上隐藏的这些资源。人们因暴力而被迫离开自己的家园和田地。刚果境内约有560万流离失所者。

联合国维和部队一年的维持费用超过了整个刚果的国民收入，但没能改变状况。传教士不干涉政治，可他们努力应对摧毁北基伍的严重的人道主义危机。古加瓦修女讲述说，“每天都有人死于饥饿和最普通的疾病。我们的临在给予人们鼓励，保证他们的安全。他们称我们为‘我们的姐妹’，这意味著我们非常接近他们”。

修女的外表看起来很脆弱，在战争的局势下，她是成千上万有需要的人的依靠。她得到了来自卢旺达和刚果的两位同会修女的勇敢的支持。古加瓦修女提到在北基伍地区其中一场冲突，说，“我们只有在天主的眷顾下生活，炸弹在我们会院周围落下，离会院只有几米，否则我们就死了。有人将伤者带到我们这里，墙壁被鲜血染红了”。“有其他的难民来到传教站，修女们管理的医院试图接纳5千名患者，致使医院爆满，他们中有很多伤员。目前，前线已经不在传教站所在区域，但这里的情况依然很不稳定”。

会院成为庇护所

修女们是人们的依靠，对带著孩子的妇女来说更是如此。一旦出现危险的迹象，她们就会躲到修女们的会院里。古加瓦修女说，当平静的时候，她就努力从外部尽可能地获取更多的援助。她的这个具有远见的决定多次挽救了人们的生命。修女指出，“在正常情况下能获得医疗援助近乎奇迹，当情势恶化时，就会成为不可能”。尽管有冲突，天使会修女们管理的一个食品点从未中断。“这个地区近半数5岁以下的儿童患有慢性营养不良”。结核病和疟疾仍是一个极大的挑战，后者依然是造成我们很多人死亡的一种疾病。

当被问及修女的梦想时，她就如该地区许多居民那样重复说，“持久的和平”。修女清楚指出，“这是一片肥沃的土地，人们可以安全及有尊严的在这里生活”。可是，迄今为止所遭受的不幸似乎还不够，一些来自邻国乌干达、与自称的伊斯兰国有联系的圣战分子开始在该地区出现。有关残杀手无寸铁的人、强奸妇女和儿童的消息越来越多。古加瓦修女向我们提到教宗方济各的把手从非洲拿开的呼吁。修女指出，教宗在刚果的访问是一次让人们了解这个被世界遗忘的角落并向其提供极其需要的人道援助的契机。古加瓦修女与天使会的其她修女邀请大家为她们祈祷，好使她们有力量和健康，来继续她们的使命。

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